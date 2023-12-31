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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1653 مواطنًا مجانا خلال قافلة بالبحيرة

قافلة طبية بالبحيرة
قافلة طبية بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن فعاليات القافلة الخدمية «بالوعى مصر تتغير للأفضل " التى نظمتها مديرية التضامن الإجتماعي بالبحيرة تحت قيادة  فايزة زايد وبالتعاون مع مديرية الصحة برئاسة الدكتور هانى جميعه وبالتنسيق مع عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني، تهدف إلى تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية، تؤدي إلى تحسين جودة الحياة لجميع أفراد الأسرة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة للدولة.

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وأوضحت أنه تم الكشف على ١٦٥٣ مواطنًا مجانا، خلال القافلة الطبية التى تم تنظيمها بمركز الدلنجات على مدار يومين بوجود ٨ عيادات طبية. 

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة حيث سجلت عيادات (الباطنة ٤١٢ حالة - الأطفال ٢٦٤ حالة - الجراحة  ٢٦٤ - النساء ١٨٤ - تنظيم الأسرة ٥٩  - العظام ٢٨٦  - الرمد ١٨٤ )

كما تواجد ضمن القافلة معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، وجهاز سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

يأتى ذلك ضمن استراتيجية الدولة لدعم سكان المناطق المطورة من خلال اطلاق مبادرة "بالوعى مصر تتغير للأفضل "

البحيرة الدكتورة نهال بلبع تنمية المستدامة مؤسسات المجتمع المدني مديرية التضامن الاجتماع

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