غدا.. انقطاع المياه عن عدة مناطق ببني سويف لصيانة الكهرباء بمحطة القضابي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن مدينة الفشن وقرية الفنت ، غداً الاثنين 1 يناير 2024 "من الساعة 11 صباحاً وحتى الـــ 5 مساءً " ولمدة 6 ساعات ، للقيام بأعمال صيانة بكهرباء محطة مياه القضابي .

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة ، بسبب أعمال الصيانة اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة ، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.