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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

العزاء غدا.. وفاة والدة الموزع الموسيقى أحمد عادل

الموزع الموسيقى أحمد
الموزع الموسيقى أحمد عادل

توفيت منذ قليل والدة الموزع الموسيقى أحمد عادل وهو ما أعلن عنه صديقه الفنان محمد عاطف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وعلق محمد عاطف، قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفت إلى رحمة الله تعالى والدة صديقنا الموزع احمد عادل والعزاء غداً الاثنين بمسجد المشير قاعة الروضة .. نسأل الله ان يتغمدها بواسع رحمته وعظيم غفرانه.

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أحمد عادل 

ويعد الموزع الموسيقى أحمد عادل أحد المبدعين فى مجاله حيث قدم عدد من الأعمال الناجحة مع مطربين مشهورين حيث تعاون مع النجم اللبناني رامي عياش، في أغنية بـ عنوان سلطنة، وهي من ألحان محمد عبد المنعم، ومن كلمات محمد البوغة.

وطرح الموزع الموسيقى أحمد عادل من قبل أغنية لا تعليق للمطرب نبيل، والتي تخطت حاجز الـ 3 ونصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات محمود سليم، ألحان جوليو، إنتاج فيري ميوزك نصر محروس، ميكس وماستر أمير محروس، طرحت في شهر أغسطس الماضي.

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