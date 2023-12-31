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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القومي للبحوث يطلق قافلة طبية بالمجان لأهالي شبرا الخيمة بالقليوبية

قافلة طبية
قافلة طبية

أوضح الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث  الدور الذي يقوم به المركز تجاه المجتمع في حل المشكلات المجتمعية خاصة بالقرى الأكثر فقرا واحتياجا، لتخفيف الأعباء عن كاهلها، وذلك تفعيلا لتوجيهات ومبادرات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.


وأشار درويش - في تصريح له اليوم - إلى قيام المركز بإطلاق قافلة طبية تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.


وأضاف أن هذه القافلة تضمنت التخصصات (الباطنة، الجلدية، الأطفال، النساء والتوليد، أمراض القلب، والرمد، وطب الفم والأسنان)، معربًا عن سعادته بنجاح القافلة الطبية، مؤكدا أن المركز يحرص على تنظيم مثل هذه القوافل الطبية بشكل مستمر في مختلف محافظات الجمهورية.


ومن جانبها، قالت الدكتورة نبيلة عبدالمقصود رئيسة لجنة التنمية المجتمعية ورئيسة القوافل الطبية بالمركز إن القافلة تضمنت العيادات المجهزة المُتنقلة الخاصة بالمركز القومي للبحوث، بالإضافة إلى قيام الأطباء بالكشف على المرضى والتشخيص، وصرف الأدوية اللازمة مجانًا من صيادلة المركز.


وأضافت أن عدد المستفيدين من الخدمات الطبية التي قدمتها القافلة أكثر من 2850 مواطنا، من مختلف الأعمار والمستويات الاجتماعية. 
 

ومن جانبهم، أشاد المرضى والمشاركون في القافلة بالجهود التي يبذلها المركز القومي للبحوث في تقديم الرعاية الصحية المُتكاملة للمواطنين.

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