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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الرابعة بالقاهرة عبر هذا الرابط....صندوق رعاية المبتكرين: نخدم طلاب التعليم الجامعي وما قبله

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

صندوق رعاية المبتكرين: نخدم طلاب التعليم الجامعي وما قبله
قالت الدكتورة أمل نصر الدين، مدير برامج بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ، والذي يخدم 3 قطاعات “التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي والباحثين” إننا نمتلك برامج تخدم جميع القطاعات مثل برنامج نادي الابتكار والذي يخدم المرحلة الثانوية وسيتم تعميمه للطلاب في جميع المحافظات بالعام الجديد .

وزير التعليم يشهد احتفالية «مشروع الشراكة بين المدارس والجامعات» بالتعاون مع الجامعة الأمريكية
شهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، احتفالية مشروع الشراكة بين المدارس والجامعات بمدرسة الشهيد أحمد محمود مصطفى أبو العينين بإدارة القاهرة الجديدة، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في القاهرة، بهدف تفعيل وحدات الجودة داخل جميع المدارس، وبناء مجتمعات المعرفة بين الأقران.

علوم حلوان: انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول دون وجود حالات غش
بدأت كليات جامعة حلوان ، مارثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2023 - 2024 وفقا  لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

30 صورة ترصد بدء تجهيز لجان امتحانات نصف العام في المدارس
حصل موقع صدى البلد على الصور الأولى لبدء إجراءات تجهيز لجان امتحانات نصف العام في المدارس للعام الدراسي 2023/2024، والمقرر انطلاقها مع حلول شهر يناير 2024 .

نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الرابعة بالقاهرة عبر هذا الرابط
أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة أنه سيتم اليوم الاحد إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الرابعة ( نتيجة التعديلات ).

 

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