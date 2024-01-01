بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

باشرت النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة ضبط مالك مزرعة و2 آخرين وسيدة أثناء التنقيب عن الآثار داخل حظيرة مواشٍ بمزرعة في منطقة بولاق الدكرور، وضبط أدوات الحفر والتنقيب بحوزتهم واستمعت لأقوال المتهمين في الواقعة.

القبض على دجالة الجيزة لتنقيبها عن الاثار

وقالت الدجالة التي عثر بحوزتها على كمية من البخور وأيضا أوراق مدون عليها عبارات غير مفهومة وطلاسم، إنها تقوم بالنصب على راغبي التنقيب عن الآثار عن طريق وهمهم بقدرتها على الدجل والشعوذة وتحديد موقع الآثار والمقابر الأثرية على غير الحقيقة

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.