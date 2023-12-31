استشهاد وزير سابق في السلطة الفلسطينية بغارة إسرائيلية على قطاع غزة

في تطور مأساوي، فقد وزير سابق في السلطة الفلسطينية حياته اليوم، الأحد، نتيجة غارة إسرائيلية على مقر إقامته في قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

يوسف سلامة، البالغ من العمر 68 عامًا، والذي شغل سابقًا منصب وزير الشئون الدينية في السلطة الفلسطينية، لقي حتفه المفاجئ في غارة استهدفت مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة.

وتم نشر هذه المعلومات من قبل وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ووزارة الصحة.

سلامة، المعروف بارتباطه الوثيق بحركة فتح، الحزب السياسي الذي يتزعمه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، شغل منصباً وزارياً في الفترة من فبراير 2005 إلى مارس 2006.

بالإضافة إلى ذلك، عمل خطيباً في المسجد الأقصى في البلدة القديمة في القدس.

وفقا لـ “الجارديان”، لم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا فوريا على الحادث، تاركا أسئلة تحيط بظروف مقتل سلامة دون إجابة.

ويزيد هذا الوضع من تعقيد المنطقة المتوترة والمضطربة بالفعل.