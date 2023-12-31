عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد وزير سابق في السلطة الفلسطينية بغارة إسرائيلية على قطاع غزة

صدى البلد

في تطور مأساوي، فقد وزير سابق في السلطة الفلسطينية حياته اليوم، الأحد، نتيجة غارة إسرائيلية على مقر إقامته في قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

يوسف سلامة، البالغ من العمر 68 عامًا، والذي شغل سابقًا منصب وزير الشئون الدينية في السلطة الفلسطينية، لقي حتفه المفاجئ في غارة استهدفت مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة. 

وتم نشر هذه المعلومات من قبل وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ووزارة الصحة.

 

سلامة، المعروف بارتباطه الوثيق بحركة فتح، الحزب السياسي الذي يتزعمه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، شغل منصباً وزارياً في الفترة من فبراير 2005 إلى مارس 2006. 

بالإضافة إلى ذلك، عمل خطيباً في المسجد الأقصى في البلدة القديمة في القدس.  

وفقا لـ “الجارديان”، لم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا فوريا على الحادث، تاركا أسئلة تحيط بظروف مقتل سلامة دون إجابة.

ويزيد هذا الوضع من تعقيد المنطقة المتوترة والمضطربة بالفعل.

 

البلدة القديمة في القدس الجيش الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

غدا .. صرف معاشات يناير 2024 | حقيقة الزيادة الجديدة

انتهاء شهادة الـ 25% قريبًا.. حقيقة إعادة طرحها بفوائد أعلى.. الموعد والتفاصيل

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

تم الحسم.. الأهلي يضم صفقة الموسم والإعلان رسميا خلال ساعات

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

موضوعات متعلقة

الأزمة الإنسانية تتكشف مع فرار الآلاف من الصراع العنيف في غزة

البحرية الأمريكية: الحوثيون لا يظهرون أي علامات على التراجع في البحر الأحمر

توقعات فايننشال تايمز لعام 2024 .. ترامب رئيسا لـ أمريكا وإفلاس X 

عام الجحيم في دارفور.. الناجون يتبادلون شهادات مروعة مع تصاعد الصراع في السودان

نتنياهو: إسرائيل مُمتنة للدعم الأمريكي وسط العدوان على غزة

فورين أفيرز: عدوان إسرائيل المستمر في غزة يثير المخاوف بشأن التحالف الأمريكي

وسط نتائج غير مؤكدة.. إسرائيل تستعد لصراع طويل في غزة

اشتباكات مكثفة بين إسرائيل وإيران عبر الحدود السورية ولبنان

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة: ذوو الهمم ضربوا مثالا في الصبر والقوة بماراثون زايد

تحذير عاجل من تعرض المنطقة لصراع إقليمي.. تفاصيل

احذر .. تدخين السجائر في هذا الوقت يصيبك بمرض قاتل

سلالات جديدة من انفلونزا الخنازير.. حقيقة رصد إصابات جديدة بفيروسH1N1 في مصر

لافروف: روسيا ستتخذ إجراءات جدّية ردًا على خطط واشنطن.. والأرصاد توضح حالة الطقس في رأس السنة.. وتفاصيل استشهاد الصحفي الفلسطيني جبر أبوهدروس

إكسترا نيوز: انتخابات الرئاسة الحدث الأبرز في 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير السجق الإسكندراني بالخطوات

حلويات رأس السنة .. طريقة عمل تشيز كيك البسبوسة زي المحلات

ماذا يحدث للجسم عند تناول شوربة البروكلي؟| اعرف فوائدها

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

الكريسماس ورأس السنة.. الأزهر والإفتاء يحسمان جدل الاحتفال بهما

مفاجأة في حالة الطقس والأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

ما ذنب العنب بما يفعله النبيذ.. فنانة شهيرة تثير الجدل بثلاثة وشوم

الزيادة بعد ساعات.. تفاصيل معاشات يناير 2024.. احسب هتقبض كام | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ