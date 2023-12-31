إحصائية صادمة.. عدد الشهداء الفلسطينيين في 2023 الأعلى منذ نكبة 1948

قال الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين اليوم الأحد، إن حصيلة الشهداء هذا العام يعد أكبر حصيلة تشهدها فلسطين منذ نكبة عام 1948.

وأضاف الإحصاء في بيان صادر، اليوم الأحد، أنه مع نهاية عام 2023، بلغ عدد الشهداء في فلسطين منذ بداية العام (22404) شهيداً، منهم (22141) شهيداً منذ 7 أكتوبر، 98% منهم في قطاع غزه، منهم نحو 9 آلاف طفل و6,450 امرأة.

ولفت الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن عدد الشهداء في الضفة الغربية بلغ منذ 7 أكتوبر 319 شهيداً، منهم 111 طفلا و4 نساء، كما استشهد أكثر من 100 صحفي وفقاً لسجلات وزارة الصحة.

فيما بلغ عدد المفقودين الذين تم التبليغ عنهم في قطاع غزة أكثر من 7 آلاف مفقود، منهم 67% من الاطفال والنساء، كما نزح ما يقارب من 1,900,000 مواطن داخل القطاع بعيداً عن أماكن سكنهم.

ومع نهاية عام 2023، وصل عدد السكان في قطاع غزة 2.3 مليون فرداً منهم 1.06 مليون طفل دون سن الثامنة عشرة يشكلون ما نسبة 47% من سكان القطاع.