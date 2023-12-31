محافظ القاهرة يتابع مستوى تقديم الخدمة بالمركز التكنولوجي النموذجي بالزيتون

تفقد محافظ القاهرة خالد عبدالعال ، خلال زيارة مفاجئة اليوم /الأحد/- المركز التكنولوجي النموذجي بحي الزيتون لمتابعة مستوى تقديم الخدمة للمواطنين بالحي.

وصرح محافظ القاهرة بأن المركز الذي تمت إقامته في إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لإنشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة للمواطنين يتوفر به أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا إلى رضاء المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن خدمة المواطن تأتى على رأس أولويات المحافظة، مشددا على رئيس الحي وجميع العاملين بالمركز التكنولوجي بسرعة فحص مشاكل المواطنين والرد عليها وإنجازها في الوقت المحدد، وتسهيل الإجراءات المطلوبة في إطار القانون.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة وضعت خطة لبرنامج العمل الالكتروني لتحديث العمل الاداري بها ضمن رؤية الدولة 2030 بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الاجراءات بين الادارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة، وتقديم المعلومة والخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى الإعداد الجيد للعاملين من خلال دورات تدريبية لهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.

يذكر أن عدد الأحياء المميكنة بمحافظة القاهرة يبلغ 35 حيا مميكنا ميكنة كاملة يضم جميع الخدمات المقدمة للمواطنين من بينهم 34 مركزا تكنولوجيا بالأحياء ومركز تكنولوجي الديوان العام .

وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وفى إطار جهود الحكومة لمتابعة أسعار السلع الأساسية ، قام محافظ القاهرة بجولة تفقدية مفاجئة لعدد من منافذ البيع للتأكد من توافر السلع خاصة السلع الإستراتيجية التي تمس حياة المواطنين والتي تم تحديدها بموجب قرار رئيس الوزراء أمس /السبت/ وهي السكر والأرز والزيت الخليط للطعام والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض.

وأكد المحافظ - خلال جولته - أن جميع أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حريصة على التصدي بقوة لمواجهة غلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة بالتعاون مع الجهات المختلفة، للتخفيف عن كاهل المواطنين، مع توفير كافة السلع بكميات تلبي احتياجات المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة على استمرار المرور اليومي لمراقبة إلتزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع ، موجهًا باستمرار تكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وتكثيف حملات مواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.

رافق المحافظ - في جولته - الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وناصر ثابت مدير مديرية التموين بالقاهرة ، وعدد من قيادات المحافظة.