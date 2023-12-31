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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الجيزة .. ضبط 5 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي

صدى البلد

  كلف محافظ الجيزة أحمد راشد، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة البيع والشراء بالأسواق خلال احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد لضبط أية مخالفات تتعلق بالممارسات الإحتكارية والتلاعب بالأسعار وتداول سلع غير صالحة للإستهلاك الآدمي.


وفي ذلك الاطار، شنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة في مديرية الطب البيطرى وبالتعاون مع مباحث التموين عددا من حملات الرصد والمتابعة على أماكن عرض وبيع اللحوم بنطاق أحياء بولاق الدكرور و الهرم ومراكز ومدن البدرشين ومنشأة القناطر.


وأكد أحمد راشد على أن الحملات تأتي في إطار حرص المحافظة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على سلامة ما يتم تداوله من سلع ومواد غذائية بالأسواق لضمان الأمن الغذائى للمواطنين خلال أيام الإحتفالات. 


وكشف تقرير لمديرية الطب البيطري بالجيزة عن تمكن الحملات من ضبط 5 أطنان من المضبوطات والتي شملت 500 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومجهولة المصدر، كما تضمنت المضبوطات 4500 كجم لحوم ومصنعات لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، وعلى الفور تم مصادرة الكميات المضبوطة وتحرير 10 محاضر مخالفة بالحالات المضبوطة.
 

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