أشرف العشري: مصر أجرت اتصالات عديدة لإنقاذ الوضع في السودان

قال أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام، إن القاهرة كانت من أوائل الدول على المستوى الدولي والعربي والإفريقي التي أصدرت منذ بداية الأزمة السودانية في أبريل الماضي، أكثر من نداء وتحرك لحقن الدماء ودعوة الأطراف المتنازعة إلى الحوار.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر أجرت العديد من الاتصالات من أجل إنقاذ الوضع في السودان على وجه السرعة، وهذا الأمر تُرجِمَ من خلال الدعوة لمؤتمر دول الجوار الذي استضافته مصر.

وذكر أن المؤتمر حرص على تحقيق المصالح السودانية ووقف نزيف الدم وعمليات القتل بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع المتمردة التي سعت لخطف المشهد العسكري والأمني والسياسي في السودان.

الازمة فى السودان

وأكد أن الدور المصري ما زال متواصلًا فيما يخص الأزمة في السودان، حيث شاركت مصر في اجتماعات الآلية الخاصة بالمفاوضات في جيبوتي، بالإضافة إلى التواصل على مدار الساعة في مسارات عديدة مع المجتمع الدولي لحل الأزمة السودانية.