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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

آيتن عامر تثير الجدل وتودع 2023 بفستان جرئ

ايتن عامر
ايتن عامر

اختارت الفنانة آيتن عامر أن تودع عام 2023 بجلسة تصوير جديدة.

وظهرت آيتن عامر في جلسة التصوير بإطلالة انيق ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانا شبه فساتين السيناريو باللون الأحمر المخطط بالأبيض  وهو ما كشف عن خصرها المنحوت و انقاص وزنها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها على طريقة الويفى.

جدير بالذكر أن آيتن عامر تستعد لخوض موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" مع الفنانة العراقية هدى حسين ومن إخراج علي العلي.

يذكر أن آيتن عامر انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم "درويلة"، الذي تدور أحداثه في إطار من الغموض والأكشن.

ايتن عامر

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الفنانة ايتن عامر الفنانة ايتن جلسة تصوير جديدة

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