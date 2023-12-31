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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تشييع جنازة والدة الموزع الموسيقى أحمد عادل من مدينة نصر

احمد عادل
احمد عادل

شيع الموزع الموسيقى أحمد عادل، جثمان والدته منذ قليل من أحد مساجد مدينة نصر، بحضور المنشد مصطفى عاطف، استعدادا لدفنها بمقابر الأسرة بـ 6 أكتوبر، على أن يستقبل العزاء غدًا الإثنين بمسجد المشير في التجمع الخامس.


وفاة والده الموزع الموسيقى أحمد عادل :

وقد توفيت والدة الموزع الموسيقى أحمد عادل اليوم وفق ما أعلن عنه صديقه الفنان محمد عاطف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وعلق محمد عاطف، قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفت إلى رحمة الله تعالى والدة صديقنا الموزع احمد عادل والعزاء غداً الاثنين بمسجد المشير قاعة الروضة .. نسأل الله ان يتغمدها بواسع رحمته وعظيم غفرانه.

ويعد الموزع الموسيقى أحمد عادل أحد المبدعين فى مجاله حيث قدم عدد من الأعمال الناجحة مع مطربين مشهورين حيث تعاون مع النجم اللبناني رامي عياش، في أغنية بـ عنوان سلطنة، وهي من ألحان محمد عبد المنعم، ومن كلمات محمد البوغة.

وطرح الموزع الموسيقى أحمد عادل من قبل أغنية لا تعليق للمطرب نبيل، والتي تخطت حاجز الـ 3 ونصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات محمود سليم، ألحان جوليو، إنتاج فيري ميوزك نصر محروس، ميكس وماستر أمير محروس، طرحت في شهر أغسطس الماضي.

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