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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كاتبة إسرائيلية: العالم في أمسّ الحاجة إلى رؤية السادات وبيجن للسلام لإنهاء الصراع بغزة

صدى البلد

في مقال رأي بصحيفة جيروزاليم بوست، طالبت الكاتبة الإسرائيلية أليزا بيليشوفسكي برؤية جديدة لمعالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي طال أمده، وحثت زعماء العالم على الابتعاد عن الأفكار التي عفا عليها الزمن وتبني حلولا إبداعية تقدمية.  

تبدأ بيليشوفسكي بتذكر لحظة تاريخية عندما شارك رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن رؤيته للسلام مع الشعب المصري والرئيس محمد أنور السادات. وعلى الرغم من الشكوك الأولية، فإن التزام بيجن بإنهاء إراقة الدماء وإقامة تعاون صادق أدى إلى التوقيع على معاهدة سلام بين إسرائيل ومصر في غضون عامين. وبالمقارنة مع الحاضر، تؤكد بيليتشوفسكي أن العالم في حاجة ماسة إلى نهج رؤيوي مماثل في التعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

تنتقد الكاتبة الزعماء الحاليين لتشبثهم بأفكار غير فعالة فشلت منذ عقود، مؤكدة على افتقارهم إلى الخيال والإبداع في تشكيل مستقبل أفضل للشرق الأوسط. وتحدد بيليتشوفسكي ثلاث نقاط محورية عالمية تسلط الضوء على هذا الافتقار إلى الرؤية: السعي الدؤوب لتحقيق حل الدولتين، والترويج لسلطة فلسطينية "متجددة"، والتأكيد على فرض عقوبات على "المستوطنين المتطرفين".

تتحدى بيليتشوفسكي جدوى حل الدولتين، مستشهدة بمسح يشير إلى الدعم الفلسطيني للهجمات الأخيرة والاعتقاد بأن التعايش أصبح مستحيلاً على نحو متزايد. وتشكك الكاتبة في الإصرار على تنشيط السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى الفساد وغياب مؤشرات الإصلاح الذاتي. بالإضافة إلى ذلك، ترفض بيليتشوفسكي التركيز غير المتناسب على عنف المستوطنين، مشيرة إلى أنه يمثل جزءًا ضئيلًا من العنف الإجمالي في الضفة الغربية.

يسلط المقال الضوء على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن، التي دعا فيها إلى حل الدولتين وأعرب عن قلقه بشأن عنف المستوطنين. تنتقد بيليتشوفسكي وجهات النظر هذه، مجادلة بأنها ترتكز على مفاهيم عفا عليها الزمن وتفشل في معالجة العوائق الفعلية أمام السلام، مثل التعنت الفلسطيني والإرهاب والفساد.

وفي الختام، تدعو المؤلفة القادة، الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، إلى التخلي عن الأفكار القديمة وتبني أساليب جديدة ومبتكرة لتمهيد الطريق لحل مجدي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

غزة إسرائيل بيجن السادات

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