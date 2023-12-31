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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: ابدأوا العام الجديد بأعمال أهل الجنة.. فيديو

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه فى اللحظات الأخيرة من عام 2023، علينا أن نبدأ هذا العام بالتقرب إلى الله- سبحانه وتعالى-، لافتا إلى أن ختام العام يمكن أن يكون بعمل صالح وتوبة صادقة.

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وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم الأحد: "العبرة بالخواتيم، فلازم نعمل عمل أهل الجنة؛ حتى نكون من أهلها، ونبعد عن أعمال أهل النار حتى لا نكون من أهلها، ممكن تلاقى حد يعمل صالح طول حياته، وييجي فى الآخر يعمل عمل يدخله النار".

واستشهد بحديث سيدنا البني محمد صلى الله عليه وسلم: "إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، ثم يختم له بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار، ثم يختم له بعمل أهل الجنة".

وتابع: "فالعبرة بالخواتيم، فى حديث اسمه فيما يبدو، يعنى تلاقى الواحد فيما يبدو يعمل أهل الجنة، وهو فى الأساس بيعمل عمل أهل النار، والناس تشوفه تقول عليه راجل مؤمن راجل صالح، وهو علمه فى الأساس من أعمال أهل النار"، مستشهدا بحديث سيدنا البني محمد صلى الله عليه وسلم: " إنَّ الرَّجُلَ لَيَعمَلُ عَمَلَ أهلِ الجَنَّةِ فيما يَبْدو لِلنَّاسِ وهو مِن أهلِ النَّارِ، وإنَّ الرَّجُلَ لَيَعمَلُ عَمَلَ أهلِ النَّارِ فيما يَبْدو لِلنَّاسِ وهو مِن أهلِ الجَنَّةِ»؛ فالظَّاهرُ للنَّاسِ غيرُ الباطنِ الذي يَعلَمُه اللهُ سُبحانه".

الشيخ خالد الجندي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية لعلهم يفقهون أعمال أهل النار أهل الج ن ة

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