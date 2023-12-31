السيسي يوقع قانونا بالتعاقد مع هيئة البترول للبحث عن البترول في خليج السويس

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 169 لسنة 2023 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية أشرفي بخليج السويس.
نشر القانون في الجريدة الرسمية .
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وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 169 لسنة 2023 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية أشرفي بخليج السويس.
نشر القانون في الجريدة الرسمية .
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