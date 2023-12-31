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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

صدى البلد

بعث الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برقية تهنئة بالعام الجديد للرئيس عبدالفتاح السيسي،متمنيا له التوفيق والسداد ، ان يحفظه الله لخدمه قضايا مصر فى هذه الظروف التاريخية.

  جاء فيها: "يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين أن نبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العام الجديد"، داعين الله أن يكون العام الجديد عام خير وسلام وازدهار يحمل الخير والرخاء لمصر وأن يُعيده عليكم بموفور الصحة والعطاء وتحقيق ما تصبون إليه لرفعة وطننا العزيز وشعبه العظيم.

ودعا رئيس الأعلى للإعلام، إلى التكاتف والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، واستكمال المشروع القومى الكبير لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق تطلعات الشعب المصري،" ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا، حفظ الله مصر قيادة وشعبًا وكل عام وسيادتكم ومصرنا الحبيبة بخير».

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