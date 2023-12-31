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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قرارات جديدة بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة قناة السويس لعام 2024

رئيس هيئة القناة
رئيس هيئة القناة

أصدر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عدداً من القرارات بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديد لعام 2024، تضمنت مد خدمة عدد من السادة مديري الإدارات، وتعيين مديرين جُدد بمجلس الإدارة، ليصبح التشكيل الجديد كما يلي:

محافظ الإسماعيلية يُوجِّه برفع درجة الاستعداد للتعامل مع التداعيات المحتملة لموجة الطقس السيئ


-  المهندس  جمال السيد أبو الخير عضو مجلس الإدارة، مديراً لإدارة الرئاسة.

- السيد أبو الفتوح السيد فرج -مديرا لإدارة شئون العاملين.

- المهندس  عبد الخالق محمد عوض الله - مديرا لإدارة الترسانات.

- -  الدكتور مهندس ياسر حسن عبدالله الششنجي مديرا لإدارة الإتصالات ونظم المعلومات.

-  المهندس  مصطفى قناوي أحمد أحمد- مديرا لإدارة الكراكات.

-  الدكتور مهندس حسن أحمد عبد الحميد- الفقي  مديرا لإدارة الأنفاق والكباري.

-  الدكتور  فتحي عبد الباري- قائم بأعمال مدير إدارة التخطيط والبحوث والدراسات اعتباراً من 1/1/2024 ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير إدارة التخطيط والبحوث.

-  المحاسبة  حنان محمد محسن - قائم بأعمال مدير إدارة الخدمات اعتباراً من 1/1/2024 ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير إدارة الخدمات.

-  المحاسب محمود عبده مصطفى حسن - قائم بأعمال مدير إدارة التموين اعتباراً من 1/1/2024 ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير إدارة التموين.

- المحاسب منتصر خليل إبراهيم عبد الفتاح-   قائم بأعمال مدير الإدارة المالية اعتباراً من 1/1/2024 ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير الإدارة المالية.

-  المهندسة نيفان عماد الدين السيد علي - قائم بأعمال مدير إدارة الأشغال اعتبارا من 1/1/2024  ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير الإدارة الأشغال.

- المهندس  محمد غريب أبو الرجال - قائم بأعمال مدير الإدارة الهندسية ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير الإدارة الهندسية.

- عبد العزيز فرحات - قائم بأعمال مدير الإدارة القانونية اعتباراً من 1/1/2024  ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير الإدارة القانونية.

-  المهندس  نشأت نصر الدين هاشم - قائم بأعمال مدير إدارة التحركات اعتباراً من من 1/1/2024 ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير إدارة التحركات.

-   المهندس أشرف أنور عبد الغني يونس - رئيساَ لإدارة الشركات اعتباراً من 1/1/2024 ويخول السلطة المالية والإدارية لنائب مدير إدارة الشركات.

 

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