وزير الخارجية الفلسطيني يدين تمادي آلة الحرب الإسرائيلية في الإبادة لأهل غزة

مع اقتراب العام الجديد، أصدر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بيانا أدان فيه ما وصفه بـ"تمادي آلة الحرب الإسرائيلية في حرب الإبادة الجماعية". البيان يؤكد على التحديات المستمرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

في بيانه الذي صدر اليوم، أعرب المالكي عن نبرة حزينة، حيث أقر بالذكرى التاسعة والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية بينما أعرب عن أسفه لاستمرار معاناة الشعب الفلسطيني. واتهم الجيش الإسرائيلي بمواصلة حملة "الإبادة الجماعية والدمار والتهجير"، مشيراً إلى مجموعة من القضايا مثل المجاعة وانتشار الأوبئة والاجتياحات والاعتقالات والتعذيب، والتي يصنفها ضمن جرائم التطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل. تهيمن على الحياة اليومية للمواطنين الفلسطينيين.

وأكد المالكي مجددا المطالبة الفلسطينية بوقف فوري لإطلاق النار، داعيا إلى أن يكون العام الجديد نقطة تحول يستطيع فيها الشعب الفلسطيني تأمين "حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة". وتشمل هذه الحقوق، كما وردت في البيان، حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على الأرض وعاصمتها القدس الشرقية. وأعرب الوزير عن أمله في أن يعم الأمن والسلام ليس في المنطقة فحسب، بل في العالم أيضا.

يعكس البيان التوترات والصراعات الطويلة الأمد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث يقدم كل جانب روايات ومطالب مختلفة. ويأتي ذلك وسط جهود دولية أوسع لمعالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والتوصل إلى حل دائم.