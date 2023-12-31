عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عماد الدين حسين: مصر محاطة بحلقة ملتهبة في الإقليم

صدى البلد

قال عماد الدين حسين، إن مصر محاطة بحلقة من اللهب وزادت بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

وأضاف "حسين" في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية": "هناك حالة من عدم الاستقرار في ليبيا منذ أواخر 2011 حينما سقط نظام الرئيس السابق معمر القذافي"، مؤكدًا أن مصر بذلت جهودًا كبيرًا في محاولة إعادة بناء الدولة الليبية والمؤسسات وتوحيد الجيش.

وأشار إلى أن مصر استضافت أكثر من مرة محادثات لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وبدأت الأمور تشهد تهدئة إلى حد ما، موضحًا أنه عندما تعود العلاقات المصرية التركية بصورة أفضل ربما تكون الأمور أفضل في ليبيا.

الوضع فى السودان

كما أكد أنه كانت هناك أكثر من محاولة للتأثير على مجريات الوضع في السودان، مشيرًا إلى أن مصر هي الدولة الأكثر قربًا له فهي الشقيقة الكبرى، وبالتالي مصر لم تصمت تجاه ما يحدث هناك وتسعى إلى تهدئة الأوضاع ووقف إطلاق النار.

الدولة الليبية العدوان الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي الغاشم العدوان الإسرائيل العلاقات المصرية التركية الفرقاء الليبيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. رئيس الوزراء يحدد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

غدا .. صرف معاشات يناير 2024 | حقيقة الزيادة الجديدة

تم الحسم.. الأهلي يضم صفقة الموسم والإعلان رسميا خلال ساعات

بالجلابيب.. احتفال تامر حسنى وبسمة بوسيل بالعام الجديد يثير الجدل حول عودتهما

قرار عاجل بشأن مستقبل علي معلول مع الأهلي.. ماهر همام يكشف

مجدي عبد الغني يهاجم فيتوريا: هذا اللاعب لا يستحق الانضمام للمنتخب

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

بعد اتهامات جمهور الزمالك.. الأهلي يعلن مفاجأة بشأن إمام عاشور

ترشيحاتنا

بلماضي يستبعد منتخب الجزائر من قائمة المرشحين للتتويج بأمم إفريقيا

ببلاش .. أماكن للفسحة في رأس السنة 2024

عيدية رأس السنة.. القومي للأجور: بدء تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور غدا

بأسعار مخفضة .. الزراعة تواصل ضخ السلع الغذائية في منافذها

زيادة الراتب.. شروط ترقيات الموظفين 2024 بقانون الخدمة المدنية

خالد الجندي: الثبات الإيماني من صفات المؤمن الأساسية.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آيتن عامر تثير الجدل وتودع 2023 بفستان جرئ

"احسدوني على النعمة".. رسالة مؤثرة من سيدة فلسطينية فقدت معظم عائلتها| فيديو

بالجلابيب.. احتفال تامر حسنى وبسمة بوسيل بالعام الجديد يثير الجدل حول عودتهما

مجسم وملفت.. بوسي تثير الجدل احتفالا بالسنة الجديدة

فيديو

«مبتتحسبش كده ياصاحبي».. قصة «السويسي» وفيديوهات تيك توك مع زوجته الإيطالية «بهانه»

قبل انطلاقها|استعدادات أصالة لحفل ليلة نجمات العرب.. فيديو

الكريسماس ورأس السنة.. الأزهر والإفتاء يحسمان جدل الاحتفال بهما

مفاجأة في حالة الطقس والأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ