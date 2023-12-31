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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القبائل اليمنية تحتشد ضد العدوان الأمريكي

صدى البلد

أصدرت القبائل اليمنية، دعوة للتعبئة واسعة النطاق؛ ردًا على العدوان الأمريكي، مما أثار مخاوف بشأن تصاعد التوترات في المنطقة.

صواريخ الحوثيين

جاء هذا الإعلان، وسط ارتفاع مستويات التأهب للقوات الصاروخية الحوثية، المستعدة لمواجهة الهجمات الغربية المحتملة، وخاصة استهداف القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.

وتأتي الدعوة للتعبئة؛ في أعقاب مقتل 10 من مقاتلي أنصار الله الحوثي، والتي تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية عنها. 

وصرح متحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، بأن القوة الصاروخية الحوثية في حالة تأهب قصوى، وعلى استعداد للرد في حالة وقوع هجوم.

وحذر أحد أعضاء مجلس الدفاع، من أن "هذا عمل حرب.. وعلى الولايات المتحدة أن تنتظر الرد"، مؤكدا خطورة الوضع.

القبائل اليمنية اليمن الحوثيون العدوان الأمريكي صواريخ الحوثيين

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