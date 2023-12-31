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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الرئيس الأرجنتيني يشارك صديقته الممثلة بـ قبلة فاضحة على المسرح

صدى البلد

شوهد الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير مايلي وهو يتبادل قبلة علنية بذيئة مع صديقته فاطيمة فلوريس بعد مشاهدته مسرحيتها الموسيقية الجديدة.

وانضم الرئيس البالغ من العمر 53 عامًا إلى فلوريس، مرتديًا ثوبًا ذهبيًا لامعًا مع قفازات متطابقة، على خشبة المسرح بعد أداء أغنيتها الموسيقية 'فاطمة 100٪'.

ووصل الرئيس إلى مسرح روكسي في مار ديل بلاتا حوالي الساعة 9:40 مساءً بالتوقيت المحلي بعد السفر على متن رحلة طيران تجارية تابعة لشركة الخطوط الجوية الأرجنتينية، وفقًا لموقع الأخبار المحلي كلارين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُرى فيها الزوجان يقبلان بعضهما البعض في الأماكن العامة، حيث يظهران كـ بعض الشخصيات البارزة على شاشة التلفزيون المباشر، لاسيما بعد إغلاق صناديق الاقتراع في جولة الإعادة الرئاسية في البلاد في نوفمبر واعلان فوز خافيير بالرئاسة

وانضمت إلى مايلي في المسرح شقيقته كارينا ورئيس الأمن، بحسب الأخبار المحلية.

وبعد أدائها، شكرت فلوريس، الممثلة الكوميدية والمقلدة الشهيرة، الرئيس علنًا على حضوره وغادرت معه بعد ذلك بوقت قصير.

وتتميز المسرحية نفسها بتقليد مايلي، كريستينا كيرشنر، تايلور سويفت، تينا تورنر، ليزا مينيلي، ميرثا ليجراند، سوزانا جيمينيز وكارمن باربيري، من بين آخرين.

ويرى الزوجان بعضهما البعض منذ عام 2022، بعد أن التقيا في برنامج حواري يحظى بشعبية كبيرة، قبل شهرين من انفصالها عن زوجها آنذاك.

وخلال المقابلة، قالت فاطيمة مازحة: 'أنت وحيد جدًا بحيث لا يمكنك القيام بدورك المهم'.

وفي أكتوبر، عاد الثنائي إلى برنامج الدردشة ليؤكدا أنهما يتواعدان.

وأوضحت فاطيمة: 'بدأنا نتحدث على إنستغرام وبدأنا نرى بعضنا البعض في وقت لاحق.

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