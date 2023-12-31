أستاذ طاقة متجددة يحدد سبب تصاعد حدة الكوارث الطبيعية في 2023

قال عادل الشحات، أستاذ الطاقة المتجددة، إن الكوارث الطبيعية التي شهدها عام 2023 من زلازل وفيضانات وموجات وجفاف وحرائق لم تأتِ بالصدفة، وإنما نتيجة الضغوط على الكرة الأرضية والتلوث والاحتباس الحراري.

وأضاف "الشحات"، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الإنسان استهلك الكرة الأرضية بصورة بشعة، من خلال استهلاكنا للوقود، والطاقة غير المتجددة، والأعمال الصناعية الكبرى التي تؤدي لتلوث الجو، وتؤدي لاحتباس حراري وتغير مناخي.

توفير البدائل

وأوضح أن الكرة الأرضية أشبه بجسم منهك، ويتم تحميل الضغوط عليه، وفي الوقت نفسه متأخرين في توفير البدائل، فيظهر نتيجة هذا الضغط ظواهر مثل الفيضانات والبراكين والزلازل.