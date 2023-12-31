على أبواب الملكي .. مبابي يقترب من ريال مدريد رسميًا

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن مفاجأة بشأن، انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد في الموسم المقبل.

وأكدت التقارير، أن هناك ثقة داخل ريال مدريد في إتمام الصفقة نهاية الأسبوع المقبل، وأن قادة باريس سان جيرمان يرون أن مسألة انتقال مبابي إلى ريال مدريد قد انتهت، مع اقتراب انتهاء عقده مع النادي الفرنسي.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أنه لا توجد مؤشرات في الوقت الحالي، تنذر بأن مبابي سيجدد تعاقده مع النادي الباريسي الذي سينتهي في 30 يونيو/حزيران 2024.

ونوهت التقارير، بأن إبلاغ مبابي لإدارة ناديه في أوائل الصيف الماضي برفض تفعيل بند التمديد لموسم ثالث حتى 2025؛ كان وراء الصدام العنيف بين الطرفين، والذي أدى لاستبعاد اللاعب من الجولة الأولى الصيفية، والمباريات الأولى في الموسم الحالي.