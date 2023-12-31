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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد المصري للفروسية: انتهاء جميع إجراءات التسليم والتسلم من المجلس السابق

صدى البلد

انتهى الاتحاد المصري للفروسية الجديد اليوم من جميع الإجراءات الخاصة بأعمال التسليم والتسلم من المجلس السابق للاتحاد وتم في ضوء ذلك تغيير كافة الأختام الخاصة بالاتحاد وكذلك التوقيعات البنكية وكافة متطلبات عملية الاستلام الكامل لشئون الاتحاد المصرى للفروسية.

يأتي ذلك فى ضوء القرار الخاص بتشكيل لجنة لإدارة شئون الاتحاد المصرى للفروسية برئاسة السيد الأستاذ الدكتور مهندس إسماعيل شاكر.

وقد اجتمعت اللجنة الخاصة بإدارة شئون الاتحاد عقب انتهاء كافة الإجراءات وتم الاتفاق على البدء في مناقشة خطة العمل الفترة المقبلة وكذلك البدء في تيسير الإجراءات والضوابط الإدارية والفنية لبدء خطة التطوير الشامل للاتحاد وتيسير شئونه خاصة في ضوء الارتباطات المحلية والدولية .

وفى هذا الصدد أكدت اللجنة أنه لن يؤخذ بأية مراسلات أو أخبار أو بيانات تتعلق بالاتحاد سوى ما يصدر فقط من خلال اللجنة المشكلة لإدارة شئون الاتحاد المصرى للفروسية .

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