3 مساعدات سابقات لـ ترامب: إعادة انتخابه تعني نهاية الديمقراطية الأمريكية

حذر 3 مساعدات سابقات لـ دونالد ترامب في مقابلة مع برنامج “هذا الأسبوع” على قناة “إيه بي سي نيوز”، وهن سارة ماثيوز، وكاسيدي هاتشينسون، وأليسا فرح غريفين، من أن إعادة انتخاب الرئيس السابق عام 2024، معلقين “انتخابه يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على الديمقراطية الأمريكية”.

ووفقا لـ “الجارديان”، قدمت النساء الثلاث شهادة حاسمة أمام لجنة مجلس النواب الأمريكي التي تحقق في محاولات ترامب إلغاء نتائج انتخابات 2020 وهجوم الكابيتول في 6 يناير 2021، الذي دبره أنصاره، وتؤكد وجهات نظرهم، التي شاركوا فيها في مقابلة متلفزة، على الحاجة الملحة لمنع إدارة ترامب الثانية، والتي يزعمون أنها قد تكون أكثر ضررا.

وأعربت سارة ماثيوز، نائبة السكرتير الصحفي السابقة للبيت الأبيض، والتي استقالت في يوم أعمال الشغب في الكابيتول، عن قلقها من احتمال نسيان الفوضى التي شهدتها سنوات ترامب، مؤكدة على التهديد الذي تواجهه الديمقراطية.

وصرحت: “يقلقني حقًا أن يتمكن من الفوز في الانتخابات العامة. ما زلت آمل أن نتمكن من هزيمته في الانتخابات التمهيدية، لكن الوقت ينفد لدينا”.

كما ظهرت في المقابلة أيضًا كاسيدي هاتشينسون، الشاهدة الرئيسية ضد ترامب خلال جلسات الاستماع العامة للجنة مجلس النواب في عام 2022، وأليسا فرح غريفين، مديرة الاتصالات السابقة لترامب، التي كانت تخشى احتمال عودته إلى منصبه.

وأكدت غريفين: "في الأساس، قد تعني ولاية ترامب الثانية نهاية الديمقراطية الأمريكية كما نعرفها، وأنا لا أقول ذلك باستخفاف".

وأعربت عن مخاوفها بشأن استعداد ترامب لكسر الأعراف الديمقراطية، سلطت غريفين الضوء على ما يشبه العبادة تقريبًا، بما في ذلك التهديدات والمضايقات والتهديدات بالقتل. وشددت النساء على أن ترامب حاول في السابق إلغاء انتخابات ديمقراطية وحذرن من أن فترة ولاية ثانية ستشكل مخاطر شديدة.

في كشف ملحوظ، ذكرت هاتشينسون، المساعد السابق لرئيس أركان ترامب مارك ميدوز، أنه يجب على الناخبين أن يأخذوا ترامب على محمل الجد عندما صرح بأنه سيكون دكتاتورًا في أول يوم لعودته إلى البيت الأبيض.

وقالت: "حقيقة أنه يشعر بأنه بحاجة إلى التحول إلى ديكتاتور بمفرده تظهر أنه رجل ضعيف وضعيف".

وأشارت ماثيوز إلى أن ترامب قد أشار بالفعل إلى الشكل الذي ستبدو عليه إدارته الثانية. وقالت: "لسنا بحاجة إلى التكهن لأننا رأينا الأمر يحدث بالفعل".