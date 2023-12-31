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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ليست غزة وحدها.. أستاذ علوم سياسية: 122 نزاعا عالميا مكبوتا قيد الاشتعا ل..فيديو

طارق فهمي
طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن الصراعات العالمية ستظل مكبوتة، ولن تندلع إلا بعد تصعيد بعض الأطراف.

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وأضاف  الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "يوجد 122 نزاع في العالم مكبوت وقيد الاشتعال، وهي حروب ليست منسية ولكن يتعايش معها النظام الدولي، وترحل عامًا بعد عام".

وأشار إلى أن الأزمات الإقليمية والدولية ستظل ممتدة لعام 2024، ولا بد من إدارة للحروب والصراعات، وما هو ينطبق على أزمة روسيا وأوكرانيا على سبيل المثال، وكذلك حرب غزة.

ولفت إلى أن العالم أصبح يتعامل مع واقع ليبي صعب، ولكن واقع، متوقعًا أن يحدث مقايضات في بعض الملفات بين الدول الكبرى، إلى أن تبدوا الصورة أفضل،

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