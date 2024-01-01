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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل سعر دولار اليوم 1-1-2024

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل  أدني سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع داخل بنوك مصر والأهلي المصري و التنمية الصناعية وذلك مع مستهل تعاملات اليوم الإثنين 1-1-2024.

استقرار الدولار 

استقر سعر الدولار أمام الجنيه مع أول أيام العام الجديد داخل الجهاز المصرفي دون أي تغيير يذكر.

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قبل بداية 2024.. تعرف على سعر الدولار والعملات اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023


سعر البنك المركزي

كشف تقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري عن وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه إلي 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع

 

سعر بنوك القطاع الخاص 

بلغ متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع داخل بنوك" المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول، المشرق، فيصل الاسلامي، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، المصري لتنمية الصادرات، الاسكندرية، أبوظبي الأول".

ثاني سعر  

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء  و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك

أعلى سعر 

بلغ أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

تخفيض طباعة النقود

 خفضت السلطات النقدية في مصر والممثلة في البنك المركزي المصري من عمليات إصدار وطباعة النقود خلال أغسطس الماضي بمقدار 21 مليار جنيه علي أساس ربع سنوي وتحديدا في الفترة من يونيو حتى أغسطس من العام 2023.

وكشفت تقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري عن خفض عمليات إصدار وطباعة النقود في مصر إلي 1.06 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي بعد أن كانت 1.082 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.

وكشفت التقارير عن استحواذ طباعة النقود في مصر علي 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد تم تخفيضها بمقدار 0.2% منذ يونيو 2023 اذ سجلت وقتها 10.6%.

زعمت أحد صفحات منصات التواصل الاجتماعي " إكس" توسع الحكومة وسلطات النقد المصرية في عمليات طباعة النقود على المكشوف دون مراعاة ضوابط التضخم، اذ أوَلت تلك المزاعم بإنها إحدى عمليات إفلاس الدولة، وهو ما نفته التقارير الرسمية.

 

وفقا لتقارير البنك المركزي الرسمية والتي كشفت عن تقليص عمليات طباعة النقود خصوصا الفئات المساعدة من النقود الورقية سواء فئات ( 10 و 20 و 50) جنيه و كذلك فئة الـ 200 و 100 جنيه.

 

قالت التقارير إن طباعة عملة الـ 20 جنيه قد انخفضت إلي 11.24 مليار جنيه في أغسطس الماضي بعد أن كانت قد اقتربت من 12 مليار جنيه في يونيو 2023، وكذلك فئة لـ 10 جنيهات والتي سجلت 8.9 مليار جنيه في أغسطس الماضي بعد أن كانت 9.23 مليارا في يونيو من نفس السنة.

 

وتبلغ عمليات طباعة فئة الـ 200 جنيه نحو 691.922 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 700.231 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.

 

وفقا لمصادر مطلعة داخل البنك المركزي المصري والتي كشفت عن أن عمليات طباعة النقود في مصر تتم وفقا لضوابط وإجراءات فنية أكثر تعقيدا، أبرزها يتعلق بالإجراءات الاقتصادية والتي يتم مراعاة فيها منع تفاقم معدلات التضخم مع ضرورة ضخ سيولة مالية متناسبة من النقود المختلفة لضمان دوران حركة الاقتصاد ومنع تأثر الأسواق والمستهلكين.

 

أشارت المصادر خلال تصريحات لـ صدي البلد، بأن طباعة النقود ليس بالضرورة بغرض ضخ أموال في الأسواق ولكنه في حقيقية الأمر تتم بعد إهلاك العملات الورقية نتيجة التداول وهذا ما يظهر في النقود الورقية .

 

أوضحت المصادر أن البنك المركزي بعد نجاح عمليات إصدار عملات بلاستيكية من خامات بوليمر لفئتي 10 و 20 جنيها؛ لم يتم سحب نظائرها الورقية كما كان يتم الترويج له، بخلاف عمليات التداول التي تتم جنبا إلي جنب مع العملات التقليدية.

Finance Real Estete

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