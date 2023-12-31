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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد نتيجة الفصل الدراسي الأول بـ آداب عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس إنه تم بدء اختبارات منتصف العام الدراسي بالكلية وتستمر حتى الخميس 18 يناير 2024.

وأوضحت كامل خلال تصريحاتها لـ صدى البلد ، أن الكلية تقوم بتصحيح المواد أولا بأول، على ان تعلن نتيجة الترم الاول خلال شهر فبراير 2024.

وكشفت الدكتورة حنان كامل عن رابط نتيجة الفصل الدراسي الاول ويمكن للطلاب معرفة النتيجة من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

الجدير بالذكر أن الكلية على أكمل استعدادها لبدء الاختبارات في كل المواد بجميع الفرق والمستويات الدراسية، وتكون الامتحانات على ٤ فترات تبدأ من التاسعة صباحًا حتى الرابعة والنصف عصرًا ومدة اللجنة الواحدة ساعة ونصف ويفصل بين اللجنة والأخرى نصف ساعة للتنظيف وتنظيم دخول وخروج الطلاب، ويؤدى الاختبارات ما يقرب من 22 ألف طالب  .

 


وبناءً على التزام مكتب الجوائز بالجامعة في دعم أعضاء هيئة التدريس  والهيئة المعاونة في الترشح للجوائز، نهيب بأعضاء هيئة التدريس من جميع كليات الجامعة، والراغبين في الترشح  لجوائز الجامعة التشجيعية والتقديرية والرواد  2023 في مجالاتها المتنوعة ضرورة سرعة استيفاء جميع المتطلبات والاعتمادات المطلوبة، وتعبئة البيانات الضرورية على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز.
حيث أن آخر موعد لاستقبال الترشيحات مستوفاة جميع البيانات يوم الأحد الموافق  31  ديسمبر 2023 
مع ضررورة مراجعة استيفاء ما يلي:
خطاب الترشيح معتمد من الكلية
ارفاق الإفادة باستيفاء المتقدم لتعبئة البيانات على موقع الجامعة للجوائز.
https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply
إرفاق السيرة الذاتية  التفصيلية للمتقدم.
ارفاق مبررات الترشح المرتبطة بالإسهامات في مجال الجائزة معتمدة.
استيفاء جميع نماذج الترشح وإرفاق جميع متطلبات الترشح،

وللمزيد من المعلومات عن جوائز الجامعة ، يتم الدخول على الدليل الإرشادي لجوائز الجامعة على الرابط
https://www.asu.edu.eg/staffPortal/ar/page/4
كما يسعد مكتب الجوائز تقديم الدعم الفني والإجابة عن أية استفسارات خلال عملية الترشح للجوائز، 
يرجى عدم التردد في مراجعة مكتب الجوائز..

ولتقديم الدعم الفنى : ضرورة التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإليكتروني:
[email protected]

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