قبل تشغيل 6 محطات بالمترو.. أستاذ نقل: وسيلة جيدة وحل سحري

علق الدكتور حسن مهدي أستاذ النقل والطرق، على تشغيل 6 محطات مترو جديدة بالخط الثالث غدا.

وقال “مهدي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، "هذه خطوة هامة، ومترو الأنفاق وسيلة نقل جيدة، وتناسب المناطق التي تضم كثافات مرورية وسكانية عالية، حيث إنها حل ممتاز، مقارنة بالنقل السطحي في المناطق المختلفة".

وأضاف أستاذ النقل والطرق، "مترو الأنفاق حل سحري للمناطق كثيفة السكان.. والخطوط الثلاثة تنقل ما يقارب 3 ملايين راكب يوميًا وهذا يوازي تعداد سكان دول، والامتداد الجديدة يشمل 6 محطات وخضع لدراسات نقل مستفيضة أكدت جدوى عمل هذه المحطات.. وفاتحة خير في العام الجديد".

وأشار إلى أن "الـ 6 محطات مترو جديدة بالخط الثالث، سيتم تشغيلها من صباح غد الاثنين الموافق 1 يناير 2024 التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج والذي يشتمـل علـى 6 محطات هي (السـودان - إمبابة - البوهي - القـومية العربيـة - الطـريق الدائـري - محــور روض الفرج )".

وتابع: "هذه المحطات تأتي لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هو هدية فخامة الرئيس لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي".

