عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. أستاذ بجامعة القاهرة يشكر زوجته بعد فوزه بالجائزة التقديرية.. جامعة أسيوط تتوصل إلى نوع جديد من الأسمنت صديق للبيئة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

إلى صاحبة الفضل الأول| أستاذ بجامعة القاهرة يشكر زوجته بعد فوزه بالجائزة التقديرية

احتفلت جامعة القاهرة يوم الأربعاء الماضي بـ عيد العلم الثامن عشر، وكرمت الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وبحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددا من الوزراء والشخصيات العامة ورجال الدولة و 60 من علمائها ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة بأنواعها في مختلف المجالات العلمية عن عام 2022.

القصة وراء اختلاف توقيت عيد الميلاد المجيد "الكريسماس

يعد عيد الميلاد المجيد "الكريسماس"، هو ثاني أهم عيد عند المسيحيين بعد عيد القيامة، وتحتفل طائفة الكاثوليك والعديد من الطوائف المسيحية بـ الكريسماس في يوم 25 ديسمبر من كل عام،  بينما تحتفل طائفة الأرثوذكس، بعيد الميلاد في يوم 7  يناير من كل عام.

جامعة أسيوط تنجح في التوصل لنوع جديد من الأسمنت صديق للبيئة

نجح فريق بحثي من كلية العلوم جامعة أسيوط وكلية العلوم جامعة جنوب الوادي بقنا في التوصل إلى مادة بديلة للأسمنت، باستخدام موارد بيئية متاحة، وغير مستغلة، والتي تتمتع بخصائص ميكانيكية مشابهة للأسمنت «البورتلاندي»، بل وأفضل منها، وهو ما يمثل إضافة جديدة؛ لسجل التميز العلمي المرموق لجامعة أسيوط، وخطوة بحثية متطورة، وحديثة، بعد عشر سنوات؛ من البحث، والعمل المتواصل.

ظواهر طبيعية وفلكية حدثت بصورة متكررة| حصاد زلازل عام 2023

شهد عام 2023 منذ بدايته الكثير من الظواهر الطبيعية والفلكية التي حدثت بصورة متكررة عن السنوات الماضية ، حيث لم نشهد حدوث مثل هذه الظواهر بشكل متكرر ودائم إلا في هذا العام ، خاصة تكرار الزلازل بصورة ملحوظة 

استصلاح 200 فدان لكل جامعة بـ الوادي الجديد .. عمداء زراعة : التكلفة تتخطي 45 مليون جنيه .. ومستعدون لبدء تنفيذ القرار

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة المنيا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. رئيس الوزراء يحدد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

قرار عاجل بشأن إلزام المستشار مرتضى منصور بدفع 2 مليون جنيه

ساعات ويبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور | اِعرف مرتبك هيبقى كام

تم الحسم.. الأهلي يضم صفقة الموسم والإعلان رسميا خلال ساعات

بالجلابيب.. احتفال تامر حسنى وبسمة بوسيل بالعام الجديد يثير الجدل حول عودتهما

الخطيب يصدر قرارا عاجلا تجاه نجم الفريق.. ماذا حدث؟

إجراء وحيد على إتمام الصفقة .. مهاجم الأهلي الجديد يوقع 4 سنوات

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

ترشيحاتنا

عمرها 103 سنوات.. طبيبة تستمر في علاج الناس وتكشف أسرار عمرها الطويل

رسالة من أمام عاشور لزوجته مع بداية العام الجديد.. شاهد

ميدو يكشف أمنياته للكرة المصرية في 2024

دعاء أول ليلة في السنة الجديدة.. 14 كلمة تعوضك بفرحة تدمع لها عينك

مع بدء العام الجديد.. قصف صاروخي يضرب تل أبيب | فيديو

ابدأ العام الجديد بدون ذنوب.. ركعتان تمحو السيئات وهذا أفضل وقت لهما


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر مستعار.. مي حلمي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

5 آلاف طائرة درون في سماء أبوظبي..شاهد كيف استقبلت الإمارات عام 2024

فريد سميكة بطل مصري قطع اليابانيون رأسه وعلقوها على الأسوار.. فيديو وصور

بعدما أصبح مجانا| لماذا تغير موقف الأهلي بشأن صفقة البرازيلي سوزا؟

فيديو

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

بصورة عائلية.. تامر حسني يحير المتابعين بصورة مع زوجته السابقة بسمة بوسيل

رش الملح وتحطيم الأطباق.. أغرب طقوس العالم للاحتفال بليلة رأس السنة

ألفت إمام: مش بكون قاصدة أغيب عن الجمهور وسعيدة بنجاح مسلسل كامل العدد |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ