أخبار التعليم.. أستاذ بجامعة القاهرة يشكر زوجته بعد فوزه بالجائزة التقديرية.. جامعة أسيوط تتوصل إلى نوع جديد من الأسمنت صديق للبيئة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

إلى صاحبة الفضل الأول| أستاذ بجامعة القاهرة يشكر زوجته بعد فوزه بالجائزة التقديرية

احتفلت جامعة القاهرة يوم الأربعاء الماضي بـ عيد العلم الثامن عشر، وكرمت الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وبحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددا من الوزراء والشخصيات العامة ورجال الدولة و 60 من علمائها ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة بأنواعها في مختلف المجالات العلمية عن عام 2022.

القصة وراء اختلاف توقيت عيد الميلاد المجيد "الكريسماس

يعد عيد الميلاد المجيد "الكريسماس"، هو ثاني أهم عيد عند المسيحيين بعد عيد القيامة، وتحتفل طائفة الكاثوليك والعديد من الطوائف المسيحية بـ الكريسماس في يوم 25 ديسمبر من كل عام، بينما تحتفل طائفة الأرثوذكس، بعيد الميلاد في يوم 7 يناير من كل عام.

جامعة أسيوط تنجح في التوصل لنوع جديد من الأسمنت صديق للبيئة

نجح فريق بحثي من كلية العلوم جامعة أسيوط وكلية العلوم جامعة جنوب الوادي بقنا في التوصل إلى مادة بديلة للأسمنت، باستخدام موارد بيئية متاحة، وغير مستغلة، والتي تتمتع بخصائص ميكانيكية مشابهة للأسمنت «البورتلاندي»، بل وأفضل منها، وهو ما يمثل إضافة جديدة؛ لسجل التميز العلمي المرموق لجامعة أسيوط، وخطوة بحثية متطورة، وحديثة، بعد عشر سنوات؛ من البحث، والعمل المتواصل.

ظواهر طبيعية وفلكية حدثت بصورة متكررة| حصاد زلازل عام 2023

شهد عام 2023 منذ بدايته الكثير من الظواهر الطبيعية والفلكية التي حدثت بصورة متكررة عن السنوات الماضية ، حيث لم نشهد حدوث مثل هذه الظواهر بشكل متكرر ودائم إلا في هذا العام ، خاصة تكرار الزلازل بصورة ملحوظة

استصلاح 200 فدان لكل جامعة بـ الوادي الجديد .. عمداء زراعة : التكلفة تتخطي 45 مليون جنيه .. ومستعدون لبدء تنفيذ القرار

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة المنيا.