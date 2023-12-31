خبير: 72 مليار دولار يتم تداولها في السوق السوداء سنويًا

أكد محمد أبو عاصي، الخبير الاقتصادي، أن قطاع العقارات شهدت زيادة كبيرة في الأسعار خلال عام 2023 وصلت لـ160%، موضحًا أن ما حدث في 2023 لم يستدعي هذا الارتفاع الكبير في الأسعار وما حدث هو مضاربات على سعر الدولار فقط.

وأوضح "أبو عاصي"، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن البنك المركزي أصدر عدد من القرارات والتصريحات بمنع التعامل مع السوق الموازي للدولار ولكن لم يستجيب المواطنين لهذه التصريحات لعدم توافر الدولار بالبنك.

وشدد على أن الحل الجزئي لمشكلة الدولار هو وديعة أو شهادة استثمارية تسحبه بالدولار في أي وقت، موضحًا أن هناك من 60 لـ72 مليار دولار يتم تداولها في السوق السوداء سنويًا، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار العقارات والوحدات السكنية سببها التحوط وليس تكلفة إنتاج.



