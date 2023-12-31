أستاذ اقتصاديات البيئة: تردد الكوارث الطبيعية أصبح أسرع منذ عام 2023

قال علاء سرحان أستاذ اقتصاديات البيئة، إن التغيرات المناخية التي شهدها عام 2023، أحد الأسباب الرئيسة لزيادة الزلازل والكوارث الطبيعية والتي شهدتها بعض دول العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الكوراث الطبيعية تحدث بشكل طبيعي في الدورات الطبيعية لكوكب الأرض، لكن ما حدث في العام الحالي هو درس عملي وعلمي لما سيحدث في المستقبل القريب بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأوضح أن التردادت الخاصة بأجهزة الرصد للظواهر الطبيعية زادت بشكل كبير بسبب الغازات الخاصة بالاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، نتيجة التغيرات المناخية بسبب التلوث.

قارة أوروبا

ولفت إلى أن قارة أوروبا كنا نتصور أنها في معزل عن التغيرات المناخية، ولكن هذا مفهوم خاطئ، حيث أن ما حدث في قارة أوروبا في العامين الماضين نتيجة للتقدم التكنولوجي والصناعي الذي ساهم في زيادة نسب التلوث.