عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ اقتصاديات البيئة: تردد الكوارث الطبيعية أصبح أسرع منذ عام 2023

الكوارث
الكوارث

قال علاء سرحان أستاذ اقتصاديات البيئة، إن التغيرات المناخية التي شهدها عام 2023، أحد الأسباب الرئيسة لزيادة الزلازل والكوارث الطبيعية والتي شهدتها بعض دول العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الكوراث الطبيعية تحدث بشكل طبيعي في الدورات الطبيعية لكوكب الأرض، لكن ما حدث في العام الحالي هو درس عملي وعلمي لما سيحدث في المستقبل القريب بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأوضح أن التردادت الخاصة بأجهزة الرصد للظواهر الطبيعية زادت بشكل كبير بسبب الغازات الخاصة بالاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، نتيجة التغيرات المناخية بسبب التلوث.

قارة أوروبا

ولفت إلى أن قارة أوروبا كنا نتصور أنها في معزل عن التغيرات المناخية، ولكن هذا مفهوم خاطئ، حيث أن ما حدث في قارة أوروبا في العامين الماضين نتيجة للتقدم التكنولوجي والصناعي الذي ساهم في زيادة نسب التلوث.

الاحتباس الحراري التغيرات المناخية ا التغيرات المناخية الزلازل والكوارث الزلازل والكوارث الطبيعية الكوارث الطبيعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. رئيس الوزراء يحدد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

قرار عاجل بشأن إلزام المستشار مرتضى منصور بدفع 2 مليون جنيه

ساعات ويبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور | اِعرف مرتبك هيبقى كام

تم الحسم.. الأهلي يضم صفقة الموسم والإعلان رسميا خلال ساعات

بالجلابيب.. احتفال تامر حسنى وبسمة بوسيل بالعام الجديد يثير الجدل حول عودتهما

الخطيب يصدر قرارا عاجلا تجاه نجم الفريق.. ماذا حدث؟

إجراء وحيد على إتمام الصفقة .. مهاجم الأهلي الجديد يوقع 4 سنوات

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

ترشيحاتنا

الرياض تحتفل بعام 2024 بإضاءة الألعاب النارية| فيديو

دعاء أخر ساعة فى 2023 .. 5 كلمات يفتحها الله عليك فتحا عجيبا فى السنة الجديدة

بصورة عائلية.. تامر حسني يحير المتابعين بصورة مع زوجته السابقة بسمة بوسيل

أمريكا تعتزم إعادة حاملة الطائرات "فورد" من الشرق الأوسط

المتحدث باسم حركة فتح: مصر داعمة للقضية الفلسطينية

اول تعليق لـ الرئيس الاماراتي في 2024 .. ماذا قال الشيخ محمد بن زايد عن العام الجديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 آلاف طائرة درون في سماء أبوظبي..شاهد كيف استقبلت الإمارات عام 2024

فريد سميكة بطل مصري قطع اليابانيون رأسه وعلقوها على الأسوار.. فيديو وصور

بعدما أصبح مجانا| لماذا تغير موقف الأهلي بشأن صفقة البرازيلي سوزا؟

بسعر خرافى.. أسماء ابراهيم تثير الجدل بفستانها من حلقة إيناس الدغيدي

فيديو

رش الملح وتحطيم الأطباق.. أغرب طقوس العالم للاحتفال بليلة رأس السنة

ألفت إمام: مش بكون قاصدة أغيب عن الجمهور وسعيدة بنجاح مسلسل كامل العدد |خاص

بعد الخلاف| لحظات صلح أنغام وأصالة فى حفل ليلة نجمة العرب ..فيديو

هل ظهرت سلالة جديدة من إنفلونزا الخنازير في مصر؟ | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ