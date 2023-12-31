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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البابا تواضروس الثاني: تعلمت قراءة الصحف من والدي

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقس

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إنه يميل إلى قراءة الكتب أكثر من المشاهدة، كما أنه تعلم قراءة الصحف من والده.

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال حوار خاص ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه حريص على قراءة مقال "بصراحة" للكاتب الكبير محمد حسنين هيكل في جريدة الأهرام، وكان يقرأ المقال الساعة 3 ظهرا .

واسترسل: والدي يجعلني أفتح الجورنال والراديو ويجعلني أمسك قلماً، ويقول لي اسمع واقرأ معه، فتعلمت قراءة الصحف، ومعرفة الكلمات التي لا أعرفها..وكانت أول كلمة لم أعرفها هي الديمقراطية.
 

وأشار إلى أنه من خلال هذه الطريقة تعلم نطق الكلمات، وبعد الانتهاء من ذلك يشرح له والده معاني الكلمات التي لم يعرفها مثل الديمقراطية والشيوعية، ومن ثم علمه القراءة بالقلم، وهذه الطريقة يمارسها حتى اليوم.

 

البابا تواضروس الثاني الكرازة المرقسية قصواء الخلالي الديمقراطية محمد حسنين هيكل

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