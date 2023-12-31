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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. وفاة الإعلامية كاريمان حمزة.. ولحظات صلح أنغام وأصالة

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن أنغام و كاريمان حمزة:

 

 

بعد الخلاف| لحظات صلح أنغام وأصالة فى حفل ليلة نجمة العرب ..فيديو

تصالح الفنانتين أصالة وأنغام أثناء تواجدهما فى حفل ليلة نجمات العرب الذى تقيم اليوم فى الرياض ضمن حفلات موسم رأس السنة ، وذلك بعد فترة كبيرة من الخلاف.

ألفت إمام: مش بكون قاصدة أغيب عن الجمهور وسعيدة بنجاح مسلسل كامل العدد |خاص

أعربت الفنانة ألفت إمام عن سعادتها بالنجاح الكبير الذى حققه مسلسل كامل العدد وتكريمها عن الدور الذى قدمته ضمن أحداث العمل.

وقالت ألفت أمام فى تصريحات ل"صدي البلد": أنها لم تكن تقصد أن تغيب على

 أول من أدخلت البوركيني مصر.. محطات في حياة الراحلة كاريمان حمزة

رحلت عن عالمنا الإعلامية الكبيرة كاريمان حمزة بعد صراع مع المرض، ومن المقرر تشييع الجثمان غدا من مسجد السيدة نفيسة.


وفاة الإعلامية كاريمان حمزة وتشييع جنازتها غدا من مسجد السيدة نفيسة

رحلت عن عالمنا الإعلامية الكبيرة كاريمان حمزة بعد صراع مع المرض، ومن المقرر تشييع الجثمان غدا من مسجد السيدة نفيسة.

كاريمان حمزة أنغام

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