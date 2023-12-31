أخبار الفن.. وفاة الإعلامية كاريمان حمزة.. ولحظات صلح أنغام وأصالة

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن أنغام و كاريمان حمزة:

تصالح الفنانتين أصالة وأنغام أثناء تواجدهما فى حفل ليلة نجمات العرب الذى تقيم اليوم فى الرياض ضمن حفلات موسم رأس السنة ، وذلك بعد فترة كبيرة من الخلاف.

أعربت الفنانة ألفت إمام عن سعادتها بالنجاح الكبير الذى حققه مسلسل كامل العدد وتكريمها عن الدور الذى قدمته ضمن أحداث العمل.

وقالت ألفت أمام فى تصريحات ل"صدي البلد": أنها لم تكن تقصد أن تغيب على

رحلت عن عالمنا الإعلامية الكبيرة كاريمان حمزة بعد صراع مع المرض، ومن المقرر تشييع الجثمان غدا من مسجد السيدة نفيسة.

رحلت عن عالمنا الإعلامية الكبيرة كاريمان حمزة بعد صراع مع المرض، ومن المقرر تشييع الجثمان غدا من مسجد السيدة نفيسة.