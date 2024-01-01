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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار من النيابة بشأن 3 متهمين استولوا على أموال المواطنين

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بحبس 3 متهمين 4 أيام لاتهامهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم نظير أرباح مالية بشكل يومى عن طريق الإشتراك كأعضاء جدد بأحد التطبيقات الإلكترونية .

وكانت ألقت أجهزة الأمن القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بالنصب علي المواطنين من خلال الإستيلاء علي أموالهم بزعم إستثمارها لهم نظير أرباح مالية بشكل يومى عن طريق الإشتراك كأعضاء جدد بأحد التطبيقات الإلكترونية .

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من عدد من المواطنين بتضررهم من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية لقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية بزعم إستثمارها لهم نظير أرباح مالية بشكل يومى عن طريق الإشتراك كأعضاء جدد بأحد التطبيقات الإلكترونية ، إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب تحويل الأموال إليه عن طريق محافظ إلكترونية.

وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة المحلة بالغربية .

واعترف بإرتكابه للواقعة وأقر بقيامه بإستخدام أحد التطبيقات "يتم إدارته من خارج البلاد" ، والتعامل عليه من خلال آلات تعدين "عملات إفتراضية" حتى يتمكن من الدخول للتطبيق والحصول على أرباح ، بالإضافة إلى ترويجه للتطبيق وتحفيز المجنى عليهم للإشتراك به ليتحصل على نسبة من أرباح كل مشترك ، وذلك بالإشتراك مع عامل بشركة وفنى صيانة ، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة ، تم ضبطهما.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة مع المتهم الأول ، وأضافا بأن دور كل منهما يتمثل فى زيادة أعداد المشتركين مقابل ربح مادى يتحصلون عليه من التطبيق تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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