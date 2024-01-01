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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يكشف أمنياته للكرة المصرية في 2024

صدى البلد

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق أنه يحلم بعودة الجماهير بكامل السعة في مباريات الكرة المصرية من جديد.
وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حلم حياتي هو عودة الجماهير للملاعب، وأن يحضر مباريات الأهلي والزمالك 100 ألف مشجع".
وأضاف: "هذا سيحدث بتطبيق العدالة بين أندية الدوري، وأن تكون هناك لائحة واضحة، يتم تنفيذ بنودها".
وتابع: "أريد أن يكون هناك مدير فني لاتحاد الكرة لديه مشروع يطبقه، فنحن نقلل من إمكانياتنا، وبما نملكه".
وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "أطالب بما يطلبه الجمهور المصري الذي يريد تطوير اللعبة في مصر، وأن يكون لدينا اتحاد كرة لا ينظر لألوان الأندية، وألا تكون إمكانياتهم هي أنهم ينفذون التعليمات".

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