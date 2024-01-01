هشام الجخ: تعرضت لمعاناة حتى لا أدنس جواز سفري بالختم الإسرائيلي

علق الشاعر هشام الجخ، على ما يحدث في غزة، قائلا: ما يحدث من عدوان إسرائيلي يحدث أيضًا في كل مدن الضفة الغربية وجميع مدن فلسطين وليس شيئا جديدا.



واسترسل: أكره تصنيف فلسطين بين غزة والضفة الغربية ويقول هي فلسطين كاملة، موضحا أن ما يحدث في غزة، متابعا: لم اكتب قصيدة جديدة عن أحداث غزة لأنه لم يحدث شيء جديد للقضية الفلسطينية والعدوان مستمر منذ سنوات طويلة.



وأضاف وقفت في 2012 بين العمارات والوحدات السكنية المدمرة في غزة والقصف الإسرائيلي، وأنه منذ أن فتح عينه على الحياة يرى استمرار معاناة الشعب الفلسطيني.

وعن اتهام البعض له بالتطبيع خلال زيارته لفلسطين، أكد: "التطبيع مع إسرائيل أمر محزن بالنسبة لي، وشئ وجعني عشان بذلت مجهود لكي لا تتطبع".



وأكمل: تعرضت لمعاناة في زيارة فلسطين حتى لا يدنس جواز سفره بالختم الإسرائيلي وهي معاناة كبيرة جدًا، منوهًا بأنه لذلك سافر إلى فلسطين عبر الأردن.

