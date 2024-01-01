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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ريهام عبد الحكيم: جات عليا فترة كنت برفض شغل كتير بسبب أحداث غزة.. فيديو

ريهام عبد الحكيم
ريهام عبد الحكيم

استضافت الإعلامية لميس الحديدي، النجمة ريهام عبد الحكيم، في حلقة خاصة بمناسبة رأس السنة ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"

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في ليلة رأس السنة.. لميس الحديدي توجه رسالة لأهالي وأطفال غزة.. فيديو

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لميس الحديدي عن ارتداء اللون الأسود ليلة رأس السنة: مش قادرين نحتفل

وعلقت ريهام عبدالحكيم، على الأوضاع في غزة، قائله،: "الحزن شعور داخلي لا نستطيع أن نعبر عنه بما فيه الكفاية، ونحاول نصرخ ونقول ما عندنا لتوصيل الصورة الحقيقية للعالم".

 

وأضافت: "الحزن جوانا، وفيه ناس بتلوم على الفنانين أنهم يقيموا حفلات وسط الأوضاع في غزة، لكن كان فيه فترة في الأول كنا لا نستطيع أن ننزل من البيوت بسبب أننا تعبانين نفسيا، وجات عليا فترة مكنتش قادرة اشتغل وكنت برفض شغل كتير جدا في هذا الوقت".

 

وأشارت النجمة ريهام عبد الحكيم: "هناك قسوة كبيرة في العالم لم نستوعبها.. ووصلنا لمرحلة الأطفال تموت أمامنا ونحن لا نستطيع التحرك وهو شعور صعب".

لميس الحديدي

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