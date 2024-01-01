محمد فؤاد: بروح أتفرج على محمد صلاح لما أكون في فسحة بـ إنجلترا

حل الفنان محمد فؤاد، ضيفا على برنامج "كلام الناس"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وقال الفنان محمد فؤاد، إنه لا يعلم أسماء لاعبي الأهلي أو لاعبي الزمالك الحاليين.

وأضاف أنه لن يتوقف عن مشاهدة كرة القدم أو لعبها؛ لكنه اعتزل الحديث عنها، موضحا نه توقف عن الحديث عن كرة القدم في أي محفل، بعد أزمة مباراة مصر والجزائر المؤهلة إلى كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا، معقبا: "طلقت الكرة منذ مشكلة مباراة مصر والجزائر".

وتابع الفنان محمد فؤاد،: "بروح أتفرج على محمد صلاح لما أكون في فسحة في إنجلترا"، معلقا على إطلاق الألقاب الفنية على بعض المطربين مثل الهضبة عمرو دياب والكينج محمد منير ونجم الجيل تامر حسني، قائلا: "أنا محمد فؤاد".



