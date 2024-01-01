وائل الدحدوح: ترشيحي لجائزة حرية الصحافة من نقابة الصحفيين المصرية شرف

قال الصحفي وائل الدحدوح، إننا نمر بظروف صعبة ومؤلمة جدا، هى خارج نطاق المنطق وهى درب من الجنون، وأن الإنسان لا يعرف كيف يصف تلك الأحداث.

وتابع "وائل دحدوح" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، نلتقيكم بإذن الله على خير فى العام الجديد وتكون الحرب قد انتهت، مسترسلا: اللسان عاجز عن وصف المأساة التي يواجهها الشعب الفلسطينى أو عن الدمار وعن الدماء وعن فقد الأهل والأحباب.



وفيما يخص ترشيحه للحصول على جائزة «حرية الصحافة»، من نقابة الصحفيين المصرية، أوضح:"ترشيحي لجائزة من نقابة الصحفيين المصريين من الأمور المشرقة في غمرة المأساة، وأشكر كل الزملاء، لأن ذلك بمثابة وسام شرف بالنسبة لي.

وأكمل: "الترشيح للجائزة يشعرنا أن ما نقدمه مقدرًا بالنسبة للمواطنين المصريين والعرب وعلى المستوى العالمي، ويخفف عنا الكثير من الآلام".

