النجاح والاستقرار وحفظ غزة..أحمد عز يكشف عن أمنياته لعام 2024

كشف النجم أحمد عز عن أمنيته التي يتمنى تحقيقها في 2024، قائلا: أتمنى أن تنتهي الحرب وأن يحفظ أهل فلسطين، وأن يكتب لمصر النجاح والاستقرار، أن يستمر في تقديم أعمال تسعد الجماهير.

واسترسل "أحمد عز" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، أن تقدير وحب الناس أفضل جائزة يحصل عليها الفنان، متابعا: أعظم حاجة إن الواحد يعمل عملا ويلاقي التقدير من الناس والجمهور.

وفيما يخص حياته المهنية، أوضح لدي الطموح والرغبة فى تقديم العديد من الأعمال الفنية المهمة والمتميزة والتى تنال احترام واستحسان الجمهور.

ولفت إلى أن نجاح فيلم "كيرة والجن" يعود إلى وجود مخرج كبير مثل مروان حامد وأيضا كوكبة من الممثلين الكبار وعلى رأسهم النجم كريم عبد العزيز.

