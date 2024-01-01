خبيرة أبراج: 2024 سيكون عام جبر الخواطر لأغلب الابراج «زواج واموال»

زفت خبيرة الأبراج سارة فودة، بشرى سارة للجميع مع بداية العام الجديد 2024 .

وقال سارة فودة خلال حوارھا مع برنامج “تفاصيل” المذاع عبر قناة “صدى البلد 2” تقديم الاعلامية نھال طايل، أن عام 2024 سوف يكون عام جبر للخواطر، لجميع الأبراج خاصة التى أصابھا الحزن فى عام 2023 معقبة"2024 عام سيجلب السعادة لجميع الناس".

وأكدت خبيرة الأبراج أن شھر يناير 2024 سيحمل حظ سعيد لكل الأبراج خاصة وأن الطاقة السلبية ستنتھى فى 6 يناير كما انھ العام سيشھد كثرة حالات الزواج.

وتابعت خبيرة الأبراج: اللى عاوز يرتبط ھيرتبط واللى عاوز يعمل مشروع ھيعملھ ولكن عليھ الاسراع فى يناير الحالى.

الابراج

وتحدث سارة فودة عن بعض الابراج قائلة:"برج القوس سيتزوج وبرج الثور سيجنى كثيرا من الاموال ويحقق العديد من النجاحات وتوقعات برج الحوت كشف أن شهور مارس مايو وسبتمبر، ستكون شهور تحميل الكثير من الخير للبرج و برج السرطان سيكون لدية القدرة على التأقلم مع كافة الأوضاع"

وطالبت خبيرة الابراج بالتقرب من الله والإيجابية حتى يتمكن الشخص من طرد الطاقة السلبية

https://fb.watch/phJedtwZtt/?mibextid=RtaFA8