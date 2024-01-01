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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| مفاجأة في الحد الأدنى للأجور.. وفاعلية التطعيمات ضد متحور كورونا الجديد

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الھامة نرصد ابرزھا فى التقرير التالى.

مؤشرات إيجابية.. خبير: 2023 عام الصدمات والجنيه أقوى نسبيا أمام الدولار في 2024
كشف الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أبرز التحديات الاقتصادية في العام الجديد 2024.
 

ساعات ويبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور | اِعرف مرتبك هيبقى كام
قالت حنان نظير، منسق عام المجلس القومي للأجور، إن المركز القومي للأجور اتفق على زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3500 جنيه، بدلا من 3000 جنيه.
 

هشام الجخ: نشهد مقومات تؤكد حدوث تطورات وانفراجة كبيرة في 2024
أكد الشاعر هشام الجخ، تفاؤله بأن العام الجديد 2024 يحمل الخير، وسيكون الوضع أفضل عما كان عليه في عام 2023، قائلا: "وصلنا لمرحلة الوحش، وتعبنا جدًا، في إيه تاني ممكن يحصل في 2024؟".

مسئول في "المصل واللقاح" يكشف فاعلية التطعيمات ضد متحور كورونا الجديد
قال الدكتور مصطفى حمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح "فاكسيرا"، إنه يوجد لقاحات خاصة بالإنفلونزا ولقاحات خاصة بالكورونا، ولكن متحور كورونا الجديد لا يوجد على مستوى العالم لقاح خاص بهذا المتحور الجديد وإن كان اللقاح المتاح حاليا على مستوى العالم يعتقد أنه يحقق بعض الوقاية في مواجهة كورونا ومتحوراتها. 

البابا تواضروس الثاني: تعلمت قراءة الصحف من والدي
قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إنه يميل إلى قراءة الكتب أكثر من المشاهدة، كما أنه تعلم قراءة الصحف من والده.
 

المتحدث باسم حركة فتح: مصر داعمة للقضية الفلسطينية
قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن مصر داعمة للقضية الفلسطينية، كما أن الشعب الفلسطيني مستمر وسيستمر في الدفاع عن ارضه ووطنه، و يشكل الموقف العربى حالة إسناد مهمة للقضية الفلسطينية وفى هذه الظروف الأصعب التى تمر بها القضية تبنت الدول العربية موقفا داعما للحق الفلسطينى ووقف العدوان.
 

القومي للأجور يكشف تفاصيل زيادة مرتبات 25 مليون موظف بالقطاع الخاص
كشف عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور، تفاصيل تطبيق الزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 25 مليون موظف في القطاع الخاص، بدءا من يناير 2024.
 

أخبار حلوة قريب في 2024.. أحمد موسى يهنئ المصريين بالعام الجديد
هنأ الإعلامي أحمد موسى، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد، قائلا: "كل سنة وكل الشعب المصري المصري كله بخير، والرئيس السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي وكل الوزراء".
 

فرنسا: باريس ملتزمة بالعمل من أجل الوصول للاستقرار في غزة بدعم الرئيس السيسى
قال وزير دفاع فرنسا سيباستيان ليكورنو، إن سفينة المستشفى الفرنسي العائم بالعريش وصلت قبل شهر، مشيرا إلى أنها استقبلت حتى اليوم 100 مدني تم إنقاذهم، 50% من النساء، و50% رجال وأطفال، بعضهم تلقوا علاج في قطاع غزة، وتعقدت حالاتهم وجاءوا بجراح بالغة.
 

أول تعليق من هاني شنودة على استخدام أحد ألحانه في إعلان لليفربول
كشف الموسيقى هاني شنودة، عن أن استخدام الموسيقى الخاصة به في فيلم “شمس الزناتي” في أحد إعلانات ليفربول جاء بشكل مفاجئ بالنسبة له، وهذا أمر لم يكن يعلم به، ولكن حينما علم قرر أن يتم التواصل مع فريق ليفربول والمسؤولين لمعرفة إن كان هناك تصريحات من أجل الحصول على الموسيقى أم لا. 
 رئيس حزب التجمع: كل القضايا في الحوار الوطني شهدت خلافا
قال النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعضو مجلس الشيوخ إن كل القضايا في الحوار الوطني كان بها خلاف، وهذا كان من عظمة الحوار الوطني إذ أن الجلسة الأولى لكيفية إدارة الحوار كان هناك وجهتي نظر، وجهة نظر حزب التجمع أن يتم فتح كافة الملفات، ووجهة النظر الثانية كان يكون حوار بين الدولة والمعارضة. 
 

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