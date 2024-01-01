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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حازم إمام : عقاب فتوح علي قدر قيمته واستمرار شيكالا وعبد الشافي

صدى البلد

أكد حازم امام الصغير لاعب الزمالك السابق أن أحمد فتوح من أفضل اللاعبين الذين لعب معهم ومتضامن مع موقف الزمالك أن العقاب يجب أن يكون علي قدر قيمة اللاعب ولانه لاعب كبير ومافعله المجلس أثبت أن الزمالك لايقف علي لاعب .

وأوضح عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن المذاع على شاشة قناة dmc : اري أن مجلس الادارة يجب ان يبقي علي محمد عواد ومحمد صبحي ونفس الامر لشيكالا ومحمد عبد الشافي لما يقدمانه مع الزمالك

وأضاف: أن شيكابالا أصبح أهدي وأكثر تركيزا ويشعر بالمسؤولية ويحاول حل الازمات ونفس الأمر لمحمد عبد الشافي والذي يجعلنا لا نشعر بالسن

وواصل تصريحاته بالتأكيد أن محمد عبد الشافي هادي في الملعب وأمام الكاميرات ولكن في المعسكرات مشكلة كبيرة ويقوم بعمل مقالب فينا .

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