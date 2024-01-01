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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حازم إمام يكشف موقفه من بقاء معتمد جمال بالقلعة البيضاء

صدى البلد

أكد حازم إمام الصغير لاعب الزمالك السابق، أن الكل سيشعر بالاستقرار بمجرد فتح باب القيد ودعم الفريق والعودة الي مسار البطولات من جديد خاصة وأن كرة القدم هي المتنفس الأول للجماهير.

 

وأوضح عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن المذاع على شاشة قناة dmc : أن الازمة التي حصلت له مع الصقر أحمد حسن في مباراة القمة كانت نرفزة ملعب وكان متحمس للغاية.

 

وأضاف: أنه كان قلقان بعدها وعند انضمامه للمنتخب بعد الازمة لكنه وجد منه كل حب واحتضنه ودعمه بشدة في وجوده مع المنتخب.


وواصل تصريحاته بالتأكيد لو ان القيد ظل موقوف فالافضل استمرار معتمد جمال ولكن لو تم فتح باب القيد فالافضل التعاقد مع مدرب أجنبي.

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