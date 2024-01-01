حازم إمام يكشف عن أسماء تمني انضمامها للمنتخب من الزمالك

أكد حازم امام نجم نادي الزمالك السابق أن رحيل أحمد سيد زيزو الى أحد الأندية الخليجية بمقابل كبير يمثل حلا لأزمة القيد والحفاظ على النجوم لتكوين فريق قوي قادر على المنافسة في كل البطولات.

وأوضح في تصريحات لبرنامج الكابتن احمد حسن علي قناةdmc : نحتاج إلى حل أزمة القيد، وفي ظل الأزمة المالية الراهنة نحتاج إلى حلول صعبة.

وأشار إلى أنه كان يتمنى تواجد محمد عواد في قائمة المنتخب الوطني بكأس الأمم الأفريقية وكذلك ياسر ابراهيم وحسين الشحات ويوسف أوباما ودونجا.

وأكمل : أوباما لاعب مختلف عن الجميع في مصر وكان يستحق التواجد في حسابات الجهاز الفني للمنتخب.