عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منذ 7 أكتوبر.. الاحتلال الإسرائيلي قصف 331 مسجدا في قطاع غزة

قصف المساجد في غزة
قصف المساجد في غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الإثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي قصف331 مسجدًا في قطاع غزة بشكل متعمد.

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان له، أنه نتيجة لقصف الاحتلال الإسرائيلي المساجد في غزة فقد تهدم 119 مسجدا بشكل كلي، بينما تهدم 212 بشكل جزئي مُنذ الـ 7 من أكتوبر الماضي.

وعلى جانب آخر، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة البيرة وقامت باعتقال مواطنا فلسطينيا.

وقالت الوكالة الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت المواطن محمود الزق، بعد أن داهمت منزله، في محيط مقر الصليب الأحمر.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط مسجد أبو داوود في مخيم 2 بـ النصيرات وسط قطاع غزة بقصف عنيف.

الصفدي: 2024 سيكون عام الموت إن لم تتوقف خطة نتنياهو في غزة

الحرب وحدها لا تكفي.. الأمراض القاتلة تفتك بأجساد أهالي غزة

غزة الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة المكتب الإعلامي الحكومي قصف الاحتلال الإسرائيلي المساجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بشأن إلزام المستشار مرتضى منصور بدفع 2 مليون جنيه

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الإثنين

فريد سميكة بطل مصري قطع اليابانيون رأسه وعلقوها على الأسوار.. فيديو وصور

بعد عمرو أديب.. فنان مصري يحصل على الجنسية السعودية|تعرف عليه

هفضل فخور بيك.. إمام عاشور يوجه رسالة للاعب الزمالك

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

سعر الذهب اليوم 1-1-2024

موضوعات متعلقة

الصفدي: 2024 سيكون عام الموت إن لم تتوقف خطة نتنياهو في غزة

الحرب وحدها لا تكفي.. الأمراض القاتلة تفتك بأجساد أهالي غزة

سرقة الجيش واختراق للمخابرات.. فضيحة مدوية للاحتلال الإسرائيلي في غزة |تفاصيل

أشرف زكي: دمعتي قريبة وعام 2023 كان صعبا بسبب الأحداث في غزة

النجاح والاستقرار وحفظ غزة..أحمد عز يكشف عن أمنياته لعام 2024

ترشيحاتنا

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب جزر فيجي جنوب المحيط الهادي

من اليوم.. لأول مرة بالتاريخ الشرطة السويدية تمتلك حق التفتيش الجسدي للأجانب

زوارق إسرائيلية تقصف منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة

تطبق اليوم وتلك قيمتها.. زيادة المرتبات لهذه الفئات وهذا موقف أصحاب المعاشات

فى هذه الأيام ..الكهرباء مش هتفصل رغم نفاذ رصيد العداد

الأولى في 2024.. مجلس النواب يعقد جلسته العامة غدا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. مي عمر تثير ضجة بهذه الإطلالة|شاهد

الجو هيقلب.. الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية

ندى الكامل بإطلالة ملفتة خلال الاحتفال بالعام الجديد.. شاهد

فيديو

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

بصورة عائلية.. تامر حسني يحير المتابعين بصورة مع زوجته السابقة بسمة بوسيل

رش الملح وتحطيم الأطباق.. أغرب طقوس العالم للاحتفال بليلة رأس السنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ