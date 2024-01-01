منذ 7 أكتوبر.. الاحتلال الإسرائيلي قصف 331 مسجدا في قطاع غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الإثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي قصف331 مسجدًا في قطاع غزة بشكل متعمد.

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان له، أنه نتيجة لقصف الاحتلال الإسرائيلي المساجد في غزة فقد تهدم 119 مسجدا بشكل كلي، بينما تهدم 212 بشكل جزئي مُنذ الـ 7 من أكتوبر الماضي.

وعلى جانب آخر، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة البيرة وقامت باعتقال مواطنا فلسطينيا.

وقالت الوكالة الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت المواطن محمود الزق، بعد أن داهمت منزله، في محيط مقر الصليب الأحمر.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط مسجد أبو داوود في مخيم 2 بـ النصيرات وسط قطاع غزة بقصف عنيف.