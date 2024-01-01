أخبارالتكنولوجيا..أفضل موبايل Oppo للشباب في 2023..أرخص موبايل رائع من شاومي..بسعر 3500 جنيه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
بنصف سعر iPhone.. أفضل موبايل Oppo للشباب في 2023
أطلقت شركة Oppo مصر أفضل هاتف ذكي لها في السوق المصري في عام 2023، وهو هاتف Oppo Find X5 Pro. يتميز الهاتف بأداء قوي للغاية وكاميرا عالية الدقة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للشباب.
أرخص موبايل رائع من شاومي..بسعر 3500 جنيه مصري
أعلنت شركة شاومي مصر عن إطلاق أرخص هاتف ذكي لها في السوق المصري في عام 2023، وهو هاتف Redmi A2+. يتميز الهاتف بسعر مناسب للغاية وشاشة كبيرة، مما يجعله خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر مقبول.
أفضل مواقع مشاهدة وتحميل مسلسلات تركية بدون اشتراك
تحظى المسلسلات التركية بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث تتميز بقصصها الدرامية والرومانسية والتاريخية، ومع انتشار الإنترنت؛ أصبح من الممكن مشاهدة وتحميل المسلسلات التركية بسهولة وبشكل مجاني.
أفضل موبايل Vivo في 2023 للفئة المتوسطة..بكاميرا أفضل من سامسونج و Oppo
أعلنت شركة Vivo مصر اليوم عن إطلاق أفضل هاتف ذكي لها في الفئة المتوسطة في عام 2023، وهو هاتف Vivo V23e. يتميز الهاتف بتصميم أنيق وشاشة AMOLED عالية الجودة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للشباب.
في فئة الـ 1000 جنيه.. أرخص موبايل Nokia في مصر بكاميرا ممتازة
يعد أرخص هاتف نوكيا هو Nokia C1 Plus، والذي يبلغ سعره 1,750 جنيها مصريا.
ويأتي الهاتف Nokia C1 Plus بشاشة مقاس 5.45 بوصة ومعالج Unisoc SC7331E وذاكرة وصول عشوائي 1 جيجابايت وذاكرة تخزين 16 جيجابايت.