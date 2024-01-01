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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من اليوم.. لأول مرة بالتاريخ الشرطة السويدية تمتلك حق التفتيش الجسدي للأجانب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ابتداء من العام الجديد 2024 يدخل قانون جديد حيز التنفيذ، يمنح الشرطة السويدية صلاحيات جديدة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحريات والتشديد  في إجراءات الأمن في المجتمع ، القانون الجديد يمنح اعتبارا من اليوم 1 يناير الشرطة السويدية  إمكانية التفتيش الجسدي للأشخاص غير السويديين – أجانب – مهاجرين- أوروبيين

 

والهدف من القانون الجديد هو  البحث عن جوازات السفر ووثائق الهوية الأخرى لأثبات الهوية ، ويعطي القانون الشرطة السويدية إمكانية حجز هذه المستندات أثناء عمليات التفتيش وفقاً للموقف وهوية الشخص وسبب تواجده في السويد .

 

حراس الأمن يحصلون ” السكيورتي”  بدورهم وبموجب هذا القانون الجديد على مهام أوسع وصلاحيات أكبر تمكنهم من المساهمة في الحفاظ على النظام العام وتعزيز الأمن، إذ يمكن لحراس الأمن القيام بعمليات تفتيش جسدي للتعرف على هوية الأشخاص، كما يسمح لهم في بعض الحالات بنقل الأشخاص المحتجزين، ويسمح لهم أيضا بإتلاف المشروبات الكحولية التي يتم ضبطها إذا كانت مخالفة للقواعد .

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